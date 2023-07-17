Haberler Dizi Haberleri ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana gelecek. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 17 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşacak. İşte Üvey Anne 4. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 4. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM KONUSU

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler. Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır. Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar. Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar. Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Tadic sonrası bomba transfer! Tam 20 milyon Euro...
Adıyaman'da kan donduran cinayet! Önce ellerini bağlayıp sonra...
AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL | LEZZETLİ VE FİT TARİFLER
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maviye Sürgün 6. yeni bölüm izle
Veda Mektubu yeni bölüm izle
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı?
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12
Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? 12:12
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi 11:07
Chelsea'ye 18'lik Sambacı! Chelsea'ye 18'lik Sambacı! 10:54
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 10:50
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! 10:35
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... 10:26
Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı 10:14
Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... 09:52
Süper Lig devine Portekizli sağ bek! Süper Lig devine Portekizli sağ bek! 09:33