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📺Alparslan Büyük Selçuklu 59. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 59. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 59. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 59. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 59. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 02:00
📺Alparslan Büyük Selçuklu 59. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlar. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 59. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜM KONUSU

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye'yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak.

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