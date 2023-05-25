📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. BÖLÜM FİNAL FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 25 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 41. bölümünyle ekranlara geldi.. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 41. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 41. BÖLÜM KONUSU

Sadi son anda Songül sayesinde tutuklanmaktan kurtulur. Payaslılar uzun bir süre sonunda evde hasret giderirken ameliyata alınma kararı çıkan Servet'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Taylan hastaneye geldiğinde şüpheleri doğrultusunda ameliyathaneye girmeye karar verir ama gördüğü manzara hoşuna gitmeyecektir. Sadi ve Songül bebekleri için hazırlıklara, gençler ise diploma töreni heyecanıyla koşuşturmaya başlar. Sadi ve Songül sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürmek için ilk resmi adımı atarken düğünlerini sevdikleriyle birlikte yapma kararı alırlar. Düğünde Sadi'nin hediyesi Mert'i duygulandırırken Karabayır'da gerçekleşen toplu düğünde çiftler sonsuz mutluluğa evet diyebilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 41. BÖLÜM İZLE