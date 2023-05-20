📺Gönül Dağı 98. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 20 Mayıs Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 98. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 98. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. Gedelli sakinlerinden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu duyan amcaoğulları, yardım için kolları sıvar. Amcaoğulları hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 98. BÖLÜM İZLE

Rıfat'a emanet para veren Selim Dayı geri gelir. Rıfat ne yapacağını bilemez. Mihriban, Rıfat'ı zor durumdan kurtarmak için ne yapacaktır? Aldığı bir haberle eskiden yaşadığı köye giden Sefer, bir karar vermek zorundadır. Sefer ne yapacaktır?

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Keriman, Ferses Müzik için yeni şarkıcılar arar. Keriman kiminle şarkı yapmak isteyecektir?