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📺Kuruluş Osman 124. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 124. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 124. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 124. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 124. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 02:00
📺Kuruluş Osman 124. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 124. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 124. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 124. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 124. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

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ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

İSMİHAN SULTAN VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİNDE NELER YAŞANACAK?

İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

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İSMİHAN SULTAN'IN SONUNU MALHUN HATUN MU GETİRECEK?

İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?

SULTAN MESUD, OSMAN BEY'İN YANINDA

Osman Bey, Sultan Mesud'la yan yanadır. İsmihan Sultan'a ve Nayman'a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey'in büyük planı nedir?

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HEDEF YENİŞEHİR, OSMAN BEY NE YAPACAK?

Osman Bey, Nayman'ın gücünü kırmak için Cerkutay'ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. Nayman'ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir. Osman Bey, Nayman'ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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