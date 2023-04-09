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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 71. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 71. yeni ve 9 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 71. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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👉TEŞKİLAT 71. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 71. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Zehra, kendilerini bu hale getiren düşmanla karşı karşıyadır. Zehra, aradığı tüm cevapların Siyah İnci'de olduğunu öğrenir. Ömer'in Zehra'dan sakladığı gerçeğin ise ortaya çıkmasına ramak kalmıştır.

Sacide'nin yası devam ederken Efkar ve Korkut'un istihbarattaki ilk işleri, onları bir kesişmeye doğru sürükleyecektir. Hartley, planlarını hızlandırmak için büyük kozunu öne sürer.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 71. BÖLÜM İZLE

Tehditin kaynağını öğrenen ekip ise imkansız bir görev için sahaya iner. Zehra'nın aradığı cevaplarla yüzleşmesi ise Ömer'le arasındaki saklı kalan sırrı artık açığa çıkaracaktır…

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 71. BÖLÜM İZLE

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