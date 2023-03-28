Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yürek Çıkmazı günü mü değişti, final mi yaptı? - TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. yeni bölüm ne zaman?

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yürek Çıkmazı günü mü değişti, final mi yaptı? - TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı, arama motorlarında sık sık araştırılıyor. 28 Mart Salı günü yayınlanması beklenen dizi hakkında Yürek Çıkmazı izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm var mı? Yürek Çıkmazı ne zaman? ifadeleriyle sorgulama yapılıyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman yayınlanacak? Yürek Çıkmazı yayınlanacak mı?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:30
YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yürek Çıkmazı günü mü değişti, final mi yaptı? - TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. yeni bölüm ne zaman?

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı, 28 Mart Salı günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Endişe, korku ve dram dolu bölümleriyle her Salı izleyicileriyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı final mi yaptı, günü mü değişti? 28 Mart TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yürek Çıkmazı dizisi, Salı günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta UEFA Euro Elemeleri kapsamında milli maç olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

2024 Euro Eleme maçlarının ardından Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda yerini alacak. Yürek Çıkmazı 18. bölüm, 4 Nisan Cumartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.

Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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