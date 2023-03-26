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📺GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM FULL İZLE - Show TV Güzel Günler son bölüm

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 17. bölümüyle ekrana çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 26 Mart Pazar günü yayınlanan 17. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 17. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
📺GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM FULL İZLE - Show TV Güzel Günler son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 17. bölümü merakla bekleniyor. 26 Mart Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 17. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 17. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 17. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kıymet, yeni evlenen Altan ve Atakan çiftine Selma ve Mihran'ın yardımıyla mini balayı hediye eder. Balayı odası, Altan ve Atakan için komik ve romantik bir maceraya dönüşür.

Bu sırada Selma'nın kafeden ayrılışıyla birlikte, ekip yeni bir garson arayışına girer. Gelen garson ise herkes için sürpriz olacaktır.

GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Füsun'un imaj çalışması beklediği gibi gitmeyince yardımına koşan yine Feyyaz olur.

Derin'in yokluğuyla yüzleşmek Ayşim'i kritik bir kararın eşiğine getirir.

GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Selma'nın ilk kez tasarımcı olarak katılacağı iş yemeği iki erkeğin arasında soğuk savaşa sahne olacaktır.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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