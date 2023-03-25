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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 25 Mart TRT1 Gönül Dağı 90. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 25 Mart TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 13:30
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 25 Mart TRT1 Gönül Dağı 90. yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri oldu. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi ile seyircilerinin yüreğini ısıtan Gönül Dağı, 25 Mart Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yer almadı. Bunun üzerine arama motorlarında Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 25 Mart TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta UEFA EURO ELEMELERİ kapsamında milli maç olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

25 MART TRT 1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

2024 Euro Eleme maçlarının ardından Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda yerini alacak. Gönül Dağı 90. bölüm, 1 Nisan Cumartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

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