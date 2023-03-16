Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 70. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 70. yeni bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 70. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 70. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 02:00
📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 16 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 70. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ı toparlama görevini üstlenen Cavit, onu terapiye gitmesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedat'ın gerçeklerle yüzleşmeye niyeti yoktur.

Sedat'ın gazabından nasibini alan Billur, yaşadıklarını Muzo'ya anlatınca Muzo duruma el atar ve Nalan konusunda da Billur'la iş birliği yapmaya devam eder.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM İZLE

Adil'den kalan eve bakmaya giden Nalan; umduğunu bulamazken hayatında en yolunda giden şey Hayri ile ilişkisidir. Hayri de Nalan'la çok mutludur ve Türkan'a da Nalan'dan bahsetmeye niyeti yoktur.

Türkan ise gördüklerini anlamlandırmak için bir hamle yapar. Muzo Hayri'yi evine kadar takip eder.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Çisil Oral'ı bir de şimdi görün...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler
F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Aldatmak SON BÖLÜM FULL İZLE (16 MART)
📺Al Sancak SON BÖLÜM FULL İZLE (16 MART)
Bolu hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:21
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:35
Sivas'ta İtalyan futbolcuya saldırı! Sivas'ta İtalyan futbolcuya saldırı! 00:24
Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" 23:59
Daha Eski
F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı! F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı! 23:58
Vincenzo Italiano: Tur atladığımız için memnunum Vincenzo Italiano: Tur atladığımız için memnunum 23:55
Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız 23:53
Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum 23:35
Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler 23:31
Jorge Sampaoli: F.Bahçe gerçekten çok iyi bir takım Jorge Sampaoli: F.Bahçe gerçekten çok iyi bir takım 23:27