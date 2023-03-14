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📺Yürek Çıkmazı 16. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 16. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 16. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 02:30
📺Yürek Çıkmazı 16. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

Yürek Çıkmazı dizisi 16. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 16. bölümüyle 14 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 16. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 16. BÖLÜM KONUSU NE?

Ali Fuat'ın iftiraya kurban gittiğini öğrenen Halil, artık ona başka bir gözle bakmaya başlar. Kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmaz. İkili arasında zaman içinde baba oğul ilişkisi kurulur. Halil, bir yandan da Zeynep'in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı'nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat'ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep'i de buna inandırmaktır. İlker'i eve çağırarak Birsen'i çocuklarının önünde rezil eden Yılmaz, amacına ulaşır. Birsen kendi ağzıyla babasının evinde kalacağını söyler. Annesinin bir gün o evden çıkabilme ihtimaline tutunan Seray büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, Yusuf annesini ölen babasına ihanetle suçlar. Babasının manipülasyonuna maruz kalan Feride, hamileliğini kullanarak Kıvanç'ı peşinde koşturmak ister ancak umduğunu bulamaz. Babasının evine doğalgaz döşetme talebi, Kıvanç tarafından hiç beklenmedik bir şekilde cevaplanır. Ali Fuat ve Halil'in ortak olacağı Yılmaz'ın kulağına gider. Aralarında kurulan baba oğul ilişkisini kıskanır. Ali Fuat'ın karısını öldürmek suçundan 27 yıla mahkûm olduğunu öğrenen Yılmaz; kimsenin aklına gelmeyecek bir plan kurar.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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