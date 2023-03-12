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📺Teşkilat SON BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 67. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 67. yeni ve 12 Mart Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat SON BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 12 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 67. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 67. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur. Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

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