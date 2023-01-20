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📺 ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 2. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 2. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 12:31
📺 ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisi, 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 13 Ocak Cuma günü yayınlanacak 1. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 1. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM KONUSU

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?

Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?

Ateş Kuşları dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

Ateş Kuşları dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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