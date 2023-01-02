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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 2 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:30
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 40. son bölüm bilgileri...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM KONUSU

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu?

Alparslan Büyük Selçuklu 40. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Yınal, Tuğrul'un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri'nin akıbeti ne olacak? Tuğrul'un yanına koyduğu Celal, Besasiri'ye yardım edebilecek mi?

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Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor'un planı neticesinde Seferiye'yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye'yi ele geçirerek Selçuklu'ya karşı elini güçlendirecek.

Alparslan Büyük Selçuklu 40. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor'un eline mi düşecek? Seferiye'nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye'ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf'un akıbeti ne olacak?

Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal'in "Anne" sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 40. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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