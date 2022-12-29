Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 24. bölümde de devam etti. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29 Aralık Perşembe 24. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 00:30
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 29 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 24. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 24. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte detaylar...

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM KONUSU

Kayıkhanede yaşananların ardından Yılan ekibi zor durumda kalır. Serdar'ın konuşmadan ölmesi başlama noktasına dönmelerine neden olur. Büyük patrona ulaşmak için Serdar'ı kimin hastaneden kaçırdığını ve ona zehri kimin verdiğini bulmak zorundadırlar.

SADİ, SONGÜL'Ü İKNA EDEBİLECEK Mİ?

Gizem, Aslı sayesinde biraz olsun yaşadığı acıyı unuturken Servet'in ofisine yaptığı bir ziyaret aklına şüphe düşürecek bir olaya şahit olmasını sağlar. Aylin için işler yolunda gitmez. Babasının çıkacağı günü bekleyen Aylin yaptığı görüşmeden mutsuz ayrılır.

Yaver'in beklediği telefon sonunda gelir. Meltem'le tekrar buluşma fırsatı yakalayan Yaver yengesinden aldığı tüyolarla Meltem'i etkilemeyi başarabilecek midir? Sadi ise artık Songül'le aynı odada uyumak ister ve bunun için elinden geleni yapar. Sadi, Songül'ü ikna edebilecek mi?

Günlerini olabildiğince sakin geçirmeye çalışan Mert dışarıdaki düşmanının içerideki tehdidiyle karşılaşmak zorunda kalır.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE

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