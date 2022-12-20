Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 31. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 31. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 31. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 31. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 20 Aralık Salı günü yayınlanan 31. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:30
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 31. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 20 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 31. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 31. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 31. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Kiraz'ı Mine'ye teslim ettiğini Somer'e söyleyemez. Somer'in kızı adına endişe duyması Türkan'ı büyük bir vicdan azabına sürükler. Nesrin ve Nezahat, Türkan'ı bu durumda yalnız bırakmazlar. Nesrin Türkan'la barışır ve ona destek olur.

Rüçhan, Somer ve avukatlar Kiraz'ı Mine'ye polisin teslim etmediğini öğrenirler. Bunu yapanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırlarken Somer, annesinden şüphelenir. Rüçhan da Türkan'a karşı şüphe duymaya başlar. Bu Türkan'la Rüçhan arsında yeni bir gerilime neden olur. Türkan gerçeği itiraf edemez.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 31. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Mine, Kiraz'ın aniden hastalanması üzerine hastaneye giderken Mustafa'yla yolu kesişir. Somer kızının hasta olduğunu ve Mine'nin yine çocuğuna bakamadığını Mustafa sayesinde öğrenir. Hastaneye koşup Kiraz'ı kurtarmak ister ama yine Mine'yi elinden kaçırır. Somer artık Mine'ye iyice bilenir. Kızının yerini öğrenmek için harekete geçer.

Nesrin, Dönüş'le ilgili kaygısını Fatih'le konuşur. Bir yandan da Sadık'ın barışma çabalarını görür ve buna kayıtsız kalamaz. Dönüş yine onları bir araya getirir. Sadık ve Nesrin arasında sular durulup barışma sağlanacakken Fatih yeni bir krizle Sadık'ın evine gelir.

Sevilay ve Türkan, Rüçhan'ın ağır şartlarına rağmen iş sözleşmesini imzalarlar. Sevilay'ın o akşam Rüçhan'ın evinde yemeğe kalması, Özer'i çok zor durumda bırakır. Sevilay da artık Rüçhan gibi gerçeği açık etmeden restlerini ortaya koyarak kendini gösterir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 31. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan, Kiraz'ın hastalanmasından sonra iyice köşeye sıkışır ve çocuğu Mine'ye teslim ettiğine pişman olur. Somer, kızını Mine'ye teslim edenin Türkan olduğunu öğrenirse çok büyük bir gerilim yaşanacağının artık farkındadır ve sona gelinmiştir.

DİĞER
Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! "Messi ve Mbappe yaptıklarıyla..."
Eyüpsultan'da kanlı hesaplaşma! Kurşun yağdırdılar: 1 ölü
Başkan resmen açıkladı! Trabzonspor...
Tolgay'dan 3 yıldız için transfer sözleri! "Gelsinler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle
📺 Bir Küçük Gün Işığı 16. Bölüm FULL İZLE
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
AÖF sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... 09:15
Tolgay'dan 3 yıldız için transfer sözleri! "Gelsinler" Tolgay'dan 3 yıldız için transfer sözleri! "Gelsinler" 09:13
Düello Denizli’nin Düello Denizli’nin 01:05
G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! 23:24
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 23:22
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 22:59
Daha Eski
Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor 22:52
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! 22:42
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 22:42
Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu 22:41
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 22:41
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 22:41