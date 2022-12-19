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📺 Sipahi dizisi YENİ BÖLÜM izle HD - Show TV | Sipahi 2. bölüm izle

Kaan Yıldırım, Kerem Alışık gibi yıldız isimlerden kurulu oyuncu kadrosu ile Show TV'de yayın hayatına başlayan Sipahi dizisinin 2. yeni bölümü merakla bekleniyordu. 19 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümle ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Sipahi dizi 2. bölümü izle - Sipahi yeni bölüm izleme ekranı! İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 00:29 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 00:31
📺 Sipahi dizisi YENİ BÖLÜM izle HD - Show TV | Sipahi 2. bölüm izle

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, 2. yemi bölümü ile 19 Aralık Pazartesi günü ekranlara geldi. Dizi 1. bölümü ile de izleyicilerin büyük beğenisini toplamayı başardı. İşte Sipahi dizisinin yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve oyuncu kadrosu...

SİPAHİ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SİPAHİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Ali ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Canan'a bir açıklama borçludur. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan Ali, kimliğini korumak zorundadır. Habtor'un yaşadığını öğrenen Yıldırım, onu yakalamanın hesaplarını yapmaktadır. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmektir. Ancak tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde bulurlar.

SİPAHİ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.

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