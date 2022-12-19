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📺 SİPAHİ 2. BÖLÜM İZLE - Show TV Sipahi TEK PARÇA FULL HD İZLE | Sipahi yeni bölüm full izle

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, 2. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Kaan Yıldırım ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi heyecanla bekleniyor. Sipahi'nin 19 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak 2. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Sipahi 2. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:50
📺 SİPAHİ 2. BÖLÜM İZLE - Show TV Sipahi TEK PARÇA FULL HD İZLE | Sipahi yeni bölüm full izle

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, 2. yemi bölümü ile 19 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizi 1. bölümü ile de izleyicilerin büyük beğenisini toplamayı başardı. İşte Sipahi dizisinin yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve oyuncu kadrosu...

SİPAHİ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SİPAHİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Ali ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Canan'a bir açıklama borçludur. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan Ali, kimliğini korumak zorundadır. Habtor'un yaşadığını öğrenen Yıldırım, onu yakalamanın hesaplarını yapmaktadır. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmektir. Ancak tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde bulurlar.

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SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.

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