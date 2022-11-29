Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 5. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 5. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 5. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 5. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:25 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:30
YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 5. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 5. bölümüyle 29 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 5. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM KONUSU

Halil'i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen'i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner'i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür.

Ancak asıl büyük sır, Cennet'in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Portekiz - Uruguay maçı sonrası Muslera için çarpıcı sözler! "Nasıl oynatmazsın"
SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ortaya çıktı! Eksik yatırınca icraya vermişti indirim talebine ret geldi
Barça Arda'yı istiyor! Transferde o detay...
Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gecenin Ucunda son bölüm izle (29 Kasım yeni bölüm)
Baba son bölüm izle (29 Kasım - 26. bölüm)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (29 Kasım)
TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişi ne zaman başlayacak?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:14
Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu açıklandı! 12:10
Zeljeznicar - Konyaspor maçı saat kaçta? Zeljeznicar - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:03
Avcı kolları sıvadı! Fırtına'da sistem değişiyor Avcı kolları sıvadı! Fırtına'da sistem değişiyor 11:59
Beşiktaş - F.Bahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:34
Fırtına'nın yıldızı ameliyat oldu Fırtına'nın yıldızı ameliyat oldu 11:14
Daha Eski
Altınordu puana hasret Altınordu puana hasret 11:11
Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için... Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için... 10:13
Barça Arda'yı istiyor! Transferde o detay... Barça Arda'yı istiyor! Transferde o detay... 10:05
Stoper listesi belli oldu! 3 aday var Stoper listesi belli oldu! 3 aday var 09:47
Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden 09:37
Transferde flaş gelişme! Görüşme tarihi... Transferde flaş gelişme! Görüşme tarihi... 09:28