İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? | Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu...

Çocuk yaştan beri ilgi duyduğu ve yakından ilgilendiği müziği, 2004 yılında atv'de yayınlanan Akademi Türkiye adlı program üzerinden ekranlara taşıyan ünlü şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'yu anlatan film vizyona girdi. 18 Kasım Cuma günü izleyicilerle buluşan Barış Akarsu Merhaba isimli filmde, ünlü ismi İsmail Ege Şaşmaz canlandırdı. Bunun üzerine merak konusu olan Şaşmaz hakkında arama motorlarında İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

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İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Kasım 1993'te, Manisa'da doğan 29 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi.

Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.

Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013-2014 Güneşi Beklerken Barış Başrol oyuncusu

2015 Günebakan Rüzgar

Serçe Sarayı Tolga Yardımcı oyuncu

2016 Aşk Yalanı Sever Serdar

Aşk Laftan Anlamaz İbrahim

2017 Lise Devriyesi Fırat Soyer Başrol oyuncusu

2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare Mehmet

2020 Sen Çal Kapımı Kaan Karadağ Yardımcı oyuncu

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal

2021 Saklı Kemal

2021-2022 Elkızı Harun Karasu Başrol oyuncusu

2022 Barış Akarsu "Merhaba" Barış Akarsu Başrol oyuncusu

Yakında Aile Tablosu Ozan

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,83 metre boyunda ve 74 kilo ağırlığındaki İsmail Ege Şaşmaz Yay burcudur.