Haberler Dizi Haberleri İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? | Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? | Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu...

Türk Rock müziğinin en değerli isimlerinden bir tanesi olan ve 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünden 15 yıl sonra hayatını konu alan filmle yeniden ekranlarda yakılanmaya başladı. Barış Akarsu Merhaba ismiyle seyirciyle buluşan filmin Barış'ı oynayan başrol oyuncusu ise İsmail Ege Şaşmaz oldu. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Burcu ne, boyu ve kilosu kaç? Merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 15:30
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? | Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu...

Çocuk yaştan beri ilgi duyduğu ve yakından ilgilendiği müziği, 2004 yılında atv'de yayınlanan Akademi Türkiye adlı program üzerinden ekranlara taşıyan ünlü şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'yu anlatan film vizyona girdi. 18 Kasım Cuma günü izleyicilerle buluşan Barış Akarsu Merhaba isimli filmde, ünlü ismi İsmail Ege Şaşmaz canlandırdı. Bunun üzerine merak konusu olan Şaşmaz hakkında arama motorlarında İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? - İsmail Ege Şaşmaz burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

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İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Kasım 1993'te, Manisa'da doğan 29 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi.

Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.

Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • 2013-2014 Güneşi Beklerken Barış Başrol oyuncusu
  • 2015 Günebakan Rüzgar
  • Serçe Sarayı Tolga Yardımcı oyuncu
  • 2016 Aşk Yalanı Sever Serdar
  • Aşk Laftan Anlamaz İbrahim
  • 2017 Lise Devriyesi Fırat Soyer Başrol oyuncusu
  • 2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare Mehmet
  • 2020 Sen Çal Kapımı Kaan Karadağ Yardımcı oyuncu
  • 2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal
  • 2021 Saklı Kemal
  • 2021-2022 Elkızı Harun Karasu Başrol oyuncusu
  • 2022 Barış Akarsu "Merhaba" Barış Akarsu Başrol oyuncusu
  • Yakında Aile Tablosu Ozan

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,83 metre boyunda ve 74 kilo ağırlığındaki İsmail Ege Şaşmaz Yay burcudur.

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