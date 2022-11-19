Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 68. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 68. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 68. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından yeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 68. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 68. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 02:00
📺Kardeşlerim 68. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 68. bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 19 Kasım Cumartesi ekranlara gelen 68. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Kardeşlerim'in 68. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 68. BÖLÜM KONUSU

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

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👉KARDEŞLERİM 68. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 68. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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