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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Tarihsel dizi geçtiğimiz sezon bütük ilgi görmüştü. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosu merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:57
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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman yeni sezonu ile sevenleriyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yeni sezonun oyuncu kadrosunda da yeni isimler yer aldı. Usta oyunculardan kurulu atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. İşte dev oyuncu kadrosu...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.

İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:

Burak Özçivit

Osman

Yıldız Çağrı Atiksoy

Malhun Hatun

Seda Yıldız

Şeyh Edebali

Özge Törer

Bala Hatun

Rüzgar Aksoy

Turgut

Çağrı Şensoy

Cerkutay

Yiğit Uçan

Boran

Emin Gürsoy

Kumral Abdal

Burak Alp Yenilmez

Kutan

Miray Akar

Alçiçek Hatun

Almila Uluer Atabeyoğlu

Bengi Hatun

Deniz Hamzaoğlu

Bayındır Bey

İpek Karapınar

Frigg

Hakan Yılmaz

Kantakuzenos

Nihat Altınkaya

Olof

Kaan Yalçın

Öktem Bey

Begüm Çağla Taşkın

Ülgen Hatun

Talat Can Büyükaltay

Erik

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