KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman yeni sezonu ile sevenleriyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yeni sezonun oyuncu kadrosunda da yeni isimler yer aldı. Usta oyunculardan kurulu atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. İşte dev oyuncu kadrosu...
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.
İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:
Burak Özçivit
Osman
Osman
Yıldız Çağrı Atiksoy Malhun Hatun
Yıldız Çağrı Atiksoy
Malhun Hatun
Seda Yıldız
Şeyh Edebali
Özge Törer
Bala Hatun
Rüzgar Aksoy
Turgut
Çağrı Şensoy
Cerkutay
Yiğit Uçan
Boran
Emin Gürsoy
Kumral Abdal
Burak Alp Yenilmez
Kutan
Miray Akar
Alçiçek Hatun
Alçiçek Hatun
Almila Uluer Atabeyoğlu
Bengi Hatun
Bengi Hatun
Deniz Hamzaoğlu
Bayındır Bey
Bayındır Bey
İpek Karapınar
Frigg
Frigg
Hakan Yılmaz
Kantakuzenos
Kantakuzenos
Nihat Altınkaya
Olof
Olof
Kaan Yalçın
Öktem Bey
Öktem Bey
Begüm Çağla Taşkın
Ülgen Hatun
Ülgen Hatun
Talat Can Büyükaltay
Erik
Erik