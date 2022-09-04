Gül Masalı yeni bölüm İZLE | Gül Masalı 11. bölüm İZLE | Gül Masalı son bölüm İZLE!

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 4 Eylül Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür. Aklı hâlâ Sırrı ve Gonca'da olan Toprak ise olan bitenden habersiz İtalya uçağının kalkmasını beklemektedir.

GÜL MASALI DİZİSİ 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır. Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir. Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir. Fuat'ın arka arkaya yaptığı hamleler Rıfat'ı öfkeden deliye döndürmüştür. Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir? Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu