📺Masumlar Apartmanı 71. BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı final bölümü tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 24 Mayıs Salı günü final bölümüyle ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 71. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...

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MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM KONUSU

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

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👉MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM İZLE

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👉MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM İZLE