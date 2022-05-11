Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 93. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 11 Mayıs Çarşamba

📺Kuruluş Osman 93. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 11 Mayıs Çarşamba

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 93. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 92. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 93. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 93. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00
📺Kuruluş Osman 93. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 11 Mayıs Çarşamba

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 93. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 93. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 93. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 11 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan 93. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 93. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 93. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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