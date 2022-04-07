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Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 131. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 7 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 131. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 01:30
Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 131. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlendi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM KONUSU
Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.


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