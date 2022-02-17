📺Kaderimin Oyunu 9. bölüm fragmanı İZLE - Kaderimin Oyunu dizisi son bölüm fragmanı!

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM - Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, Star TV'nin sevilen dizilerinden Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle 18 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. 9. bölümün fragmanı ise yayınlandı. Dizi hayranları, 9. bölüm fragmanını izlemek için internette araştırma yapıyor. Kaderimin Oyunu 9. bölüm fragmanının linkini haberimizde bulabilirsiniz...

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🤔KADERİMİN OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur. Mahir bir yandan Raci ile mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir. Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.

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📝KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

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🔎KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI🔍

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm).

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