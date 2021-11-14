Alparslan Büyük Selçuklu bugün mü başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman?

Merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in canlandıracağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için beklenen gün geldi.Alparslan : Büyük Selçuklu dizisini izlemek isteyen izleyiciler, Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu başladı mı? Alparslan Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta? şeklinde aratıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Uyanış: Büyük Selçuklu geçtiğimiz sezon her Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyordu. Dizinin devam niteliğindeki filmi (tarihte geriye gidiyor) Alparslan: Büyük Selçuklu haftaya 8 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'NUN KONUSU:

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünün özeti şöyle:

"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

Yapımcılığını Akli Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu Emre Konuk'un yazdığı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi 8 Kasım Pazartesi 20.00'de TRT 1 izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki ama Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları kim?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU &NBSP;OYUNCU KADROSU

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları arasında; Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca yer alıyor.