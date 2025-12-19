CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Padel ligine Türkoğlu'dan destek

Padel ligine Türkoğlu’dan destek

Çalışan sağlığını ele alan Meditopia, Türkiye'nin ilk kurumsal padel ligini hayata geçiriyor. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve Milli Padel Sporcusu Kaan Göne'nin de destek verdiği lig hakkında konuşan Fatih Mustafa Çelebi, "Tüm şirketleri bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Padel ligine Türkoğlu'dan destek
Çalışan sağlığını ele alan Meditopia, Türkiye'nin ilk kurumsal padel ligini hayata geçiriyor. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve Milli Padel Sporcusu Kaan Göne'nin de destek verdiği lig hakkında konuşan Fatih Mustafa Çelebi, "Tüm şirketleri bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.
