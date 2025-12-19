Padel ligine Türkoğlu’dan destek

Çalışan sağlığını ele alan Meditopia, Türkiye'nin ilk kurumsal padel ligini hayata geçiriyor. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve Milli Padel Sporcusu Kaan Göne'nin de destek verdiği lig hakkında konuşan Fatih Mustafa Çelebi, "Tüm şirketleri bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.
