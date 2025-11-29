Pankarta skandal ceza

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda oynadığı maçta Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankartın cezası belli oldu. EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu komik ceza, vatandaşlarımız tarafından büyük bir tepki çekerken, EuroLeague yönetimi sosyal medyada protesto edildi.