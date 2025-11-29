CANLI SKOR ANA SAYFA
Pankarta skandal ceza

Pankarta skandal ceza

Euroleague yönetimi, Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankarta 40 bin euro para cezası verdi. Bu komik ceza büyük tepki aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Pankarta skandal ceza
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda oynadığı maçta Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankartın cezası belli oldu. EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu komik ceza, vatandaşlarımız tarafından büyük bir tepki çekerken, EuroLeague yönetimi sosyal medyada protesto edildi.
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
