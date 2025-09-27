Defne Kurt tarihe geçti! 1 haftada 5 altın madalya

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberleri: Milli yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Milli sporcumuz bu başarısıyla tarihe geçti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:49
Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde mücadele eden Defne Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Daha önce 50m ve 100m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta dört altın madalya kazanan Defne Kurt, dünya şampiyonasını 5 altın madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

İŞTE DEFNE KURT'UN 1 HAFTA İÇERİSİNDEKİ BAŞARILARI:

50 metre serbest (Altın madalya)

200 metre bireysel karışık (Altın madalya)

100 metre kelebek (Altın madalya)

100 metre serbest (Altın madalya)

100 metre sırtüstü (Altın madalya)

SON DAKİKA
