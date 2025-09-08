Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk basketbolunun simge isimlerinden İsmet Badem anısına, vefat yıl dönümü olan 6 Eylül'de Gloria Sports Arena'da iki özel karşılaşma gerçekleşti. Trabzonspor-L.Kuban ve Beşiktaş-E.Erok parkeye çıktı. Basketbol turnuvaları, 10 yıldır Smart Casual Event iş birliğiyle Gloria Sports Arena'da düzenleniyor.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu. Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren finalde Anisimova'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ronaldo tarihe geçmeye devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz, Ermenistan'ı deplasmanda 5-0 yenerken, Ronaldo da 2 golle galibiyete büyük katkı sundu. Portekiz kaptanı CR7, milli takım formasıyla 140 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı ve yeni bir rekor daha kırdı.