Spora büyük yatırım var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Etkinliklerle ilgili Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıya katılan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gençlerimiz için çok önemli bir süreç yürütülmekte.

GÜÇLENİYOR

Orada inşa ettiğimiz bir Gençlik Kampı var. Binlerce gencimizi oraya getiriyoruz. Geleneksel sporlara büyük yatırımlar var. Dünya Etnospor Birliği vasıtasıyla kurduğumuz federasyonlarla gençlerimizin tarihi ve kültürel bağının güçlendiğini görüyoruz. Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerini özümsemesine vesile olmak istiyoruz."