DİĞER
Bak: Devrim gibi proje
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen, gençlerin 'Okul mu, spor mu?' ikilemini ortadan kaldıran Milli Sporcu Bursu'ndan bugüne kadar bin 517 sporcu yararlandığı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak proje hakkında yaptığı açıklamada, "Devrim niteliğindeki proje sayesinde gençlerimiz ve aileleri artık okul ve spor arasında tercih yapmak zorunda kalmıyor, gönül rahatlığıyla 'ikisi de' cevabını verebiliyor. Milli Sporcu Bursu sayesinde vakıf üniversiteleriyle özel öğretim kurumlarına yerleşerek okul hayatına devam eden toplam sporcu sayısı bin 517 oldu" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.