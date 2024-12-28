Alperen’den yine şov

NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans'ı 128- 111'lik skorla yendi. NBA'e bu gece oynanan 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston, deplasmanda New Orleans'a konuk oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Masa Tenisi Antrenörü olarak çalışan Recep Bezenmiş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Uzun yıllar kentte görev yapan Bezenmiş'in yetiştirdiği sporcular, Türkiye'nin değişik illerinde Masa Tenisi Antrenörü olarak görev yapıyor.

BİBEROVİC İLHAM OLDU

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, İNO Barstow Okulları'nın 'ilham Verenler Konferansı'na katıldı ve öğrencilere; "Antrenmanlarda en çok şut çalışıyorum. Sporda en önemli şey disiplin. Her gün aynı saatte uyanmalı, idman yapmalı, aynı şeyleri yemelisiniz. İstikrarlı olmak başarının anahtarı" dedi.

ZEYNEP SÖNMEZ FİNALDE

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Brisbane International'ın elemelerinde Ekaterina Makarova'yı yenerek final turuna yükseldi. Milli sporcu, final turunda 29 Aralık Pazar günü bir başka Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşı karşıya gelecek.

ARAS'TA AYRILIK VAR

Aras Kargo, 26 yaşındaki orta oyuncu Gülce Erdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Gülce'nin ise Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Merinos ile anlaştığı ifade edildi. Aras Kargo, ikinci devrenin ilk maçında 5 Ocak Pazar günü Eczacıbaşı'nı konuk edecek.

2023-24 sezonunun finalisti Eczacıbaşı Dynavit'in, 2024- 25 Kupa Voley Kadınlar'da çeyrek finaldeki rakibi Kuzeyboru oldu. Çeyrek finaller tek maç üzerinden şubat ayı içerisinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise mart ayı sonunda oynanacak.