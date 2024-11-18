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Haberler Diğer Sporlar Spor Tırmanış Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Spor Tırmanış Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası'nda Milliler, takım halinde şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 19:05
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Spor Tırmanış Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Inventist Akademi'de düzenlendi.

Organizasyonda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanan milliler, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Genç kadınlar: Selin Manka (Altın), Zeliha El (Gümüş)

Genç erkekler: Muhammed Oğuz Kağanoğlu (Gümüş)

Genç A kadınlar: Melis Pehlivan (Gümüş)

Genç A erkekler: Mustafa Sacit Sümer (Altın), Ege Duman (Gümüş)

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