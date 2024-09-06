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Üst üste 3. kez şampiyon

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda İsrail’i yenip altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Üst üste 3. kez şampiyon

Paris'te devam eden 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir madalya gururu daha yaşadık. Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldı. Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu. Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de bitecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

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