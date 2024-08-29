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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çift kadınlar WD20 kategorisinde mücadele eden Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas ikilisi, son 16 turunda İsveçli rakiplerini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 15:57
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında İsveçli rakiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 5 numaralı seribaşı olan Merve Cansu-Neslihan ikilisi, son 16 turunda 11 numaralı seribaşı İsveçli çift Anja Handen-Smilla Sand'la karşılaştı.

Setleri 11-5, 11-9 ve 11-4 kazanan milli sporcular, 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet alarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Milli sporcular, çeyrek finalde yarın sabah seansında 1 numaralı seribaşı olan Tayvan'dan Tzu Yu Lin-Shiau Wen Tian ikilisiyle karşılaşacak. Merve Cansu ve Neslihan, bu maçı galibiyetle tamamlarsa bronz madalya kazanmayı garantileyecek.

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