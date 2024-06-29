Haberler Diğer Sporlar 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu!

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu!

663.'sü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu!

Yapılan açıklamaya göre, güreşler 4-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, ağa karşılama töreni kapsamında 5 Temmuz Cuma günü Selimiye Meydanı'nda karşılanacak, konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Pehlivanlar Mezarlığı ziyareti ve dua edilmesinin ardından Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler cuma günü 14.00'te minik boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla devam edecek.

Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanların katılacağı resmi geçit töreni ile program sona erecek.

Organizasyon, 6 Temmuz Cumartesi çeşitli güreşlerle sürecek. Başpehlivanlar da çayıra çıkacak.

Kırkpınar'ın son günü sabah saatlerinde başlayacak mücadeleler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 7 Temmuz günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak töreni ve ödül töreni de gerçekleşecek.

BAŞPEHLİVAN 550 BİN LİRA KAZANACAK

663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak.

Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

Bu arada organizasyon boyunca akşamları konserler de düzenlenecek.

G.Saray'a Uruguaylı orta saha!
Yücel 2 ismi daha bitiriyor!
DİĞER
Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’
İzmir'deki ikinci 'Seçil Erzan' vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
Cimbom'dan o teklife ret! Kerem'e İspanyol kancası
Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli bocceci Nurda Gül Şen Avrupa şampiyonu oldu
Romula Göztepe'de
2023 YKS ne zaman açıklandı? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 HAZİRAN rakamları
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Haziran Cumartesi)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta? Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta? 11:19
Trabzonspor 2 hazırlık maçı oynayacak! Trabzonspor 2 hazırlık maçı oynayacak! 11:15
Tarık Biberoviç: En iyi olmak istiyorum! Tarık Biberoviç: En iyi olmak istiyorum! 11:03
Can Korkmaz'dan Ergin Ataman sözleri! Can Korkmaz'dan Ergin Ataman sözleri! 11:00
Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu! Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu! 10:56
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek G.Saray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek 10:29
Daha Eski
Yücel 2 ismi daha bitiriyor! Yücel 2 ismi daha bitiriyor! 10:27
Fenerbahçe - Petrolul maçı CANLI Fenerbahçe - Petrolul maçı CANLI 10:10
Almanya - Danimarka maçı saat kaçta? Almanya - Danimarka maçı saat kaçta? 09:55
Davinson Sanchez attı Kolombiya kazandı! Davinson Sanchez attı Kolombiya kazandı! 09:52
Sambacılar Paraguay'a şov yaptı! Sambacılar Paraguay'a şov yaptı! 09:49
İsviçre - İtalya maçı ne zaman? İsviçre - İtalya maçı ne zaman? 09:45