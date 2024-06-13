Filenin Sultanları durdurulamıyor

HONG Kong'daki Milletler Ligi'nin 3. etabında ilk maçını Tayland ile oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini rahat bir oyunla 3-0 yendi. Filenin Sultanları, 9 maçta 7 galibiyet elde etti. İlk 8'de yer alan takımlar finallerde yer alacak. Sultanlar, bugün 15.30'da Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

BU sezon Sultanlar Ligi'ni ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe Opet'te beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 45 yaşındaki İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada; emekleri için Lavarini'ye teşekkür edildi.

Halkbank'ta Kolakovic dönemi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, yeni sezon için Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile anlaştı. Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 59 yaşındaki deneyimli başantrenör Kolakovic'in kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunuyor.