Üçüncü kez Andresen

59'uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci gününde İzmir-İzmir etabı koşuldu... 125.4 kilometrelik parkurda ilk sırayı DMS Firmenich takımından Tobias Andresen 2 saat 50 dakika 57 saniye ile aldı. Üçüncü etap zaferini elde eden Andresen'e yarış sonunda ise puan liderine verilen yeşil mayoyu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali giydirdi. Genel klasman liderine verilen Turkuaz Mayo'yu DSM-firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi. 59'uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek. Start saat 11.00'de Çırağan Sarayı önünden verilecek. Finiş sularında Sultanahmet Meydanı'nda.

HAYAL EDİYORDUM

Tobıas Andresen, yarış sonrasında; "Bu yarışa gelirken bir etap kazanmayı hayal ediyordum fakat şurası kesin ki, 3 etap kazanmak aklımın ucundan geçmezdi. Ama bakıyorum ki bu bir hayal, hatta hayalden öte bir şey oldu. Bu yarışta neler olduğunu anlamak için videoyu seyretmem gerekiyor" dedi.