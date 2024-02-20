Haberler Diğer Sporlar Milli haltercilerimizden tam 24 madalya!

Milli haltercilerimizden tam 24 madalya!

Son dakika spor haberleri... Milli haltercilerimiz, 10'ar erkek ve kadın toplam 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalya ile tamamladı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya!

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.

Silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve ikinci bronz madalyasını kazandı.

Şampiyonada silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Emily Campbell, toplamda da 263 kiloyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Silkmede 140 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi olan Gürcü halterci Anastasiia Hotfrid, toplamda da 257 kiloyla yine ikinci oldu.

Milli halterciler, 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladı.

Avrupa Halter Şampiyonası bugünkü müsabakalarla sona erdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...
Başkan Erdoğan davet etti: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Ankara'da
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik!
Şampiyon döndü
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak Millileri ziyaret etti! Bakan Bak Millileri ziyaret etti! 16:53
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! 16:43
F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! 16:27
Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! 16:20
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:17
Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! 16:03
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! 15:47
Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! 15:30
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 15:21
Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! 15:15
Szymanski'nin transferini duyurdular! Szymanski'nin transferini duyurdular! 15:07
Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! 14:57