Haberler Diğer Sporlar Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milliler Romanya'da düzenlenen şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirveye çıktı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli takım, son gün erkekler 68 kiloda Berkay Erer'le altın, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ile bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Berkay Erer şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.

Milli takım, 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirvede yer aldı. Kadınlarda da birinci olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo).

Gümüş madalya: Rüya Diler (53 kilo).

Bronz madalya: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Sıla Nur Gencer (73 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo), Rahmet Baran Şimşek (87 kilo).

DİĞER
Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, bu hafta mı, şifresiz kanalda mı? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından nasıl çıkar?
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
700 milyon dolarlık rekor kontrat!
"Şampiyon yapacağım"
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA Asgari ücret belli oldu mu 2024
Süper Loto çekildi! (10 Aralık)
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık 21:50
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 21:38
Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! 21:31
Tottenham Newcastle'a patladı! Tottenham Newcastle'a patladı! 21:29
"Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" "Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" 21:25
Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! 21:20
Daha Eski
Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! 21:19
Beşiktaş'tan Çalımbay'a geçmiş olsun mesajı Beşiktaş'tan Çalımbay'a geçmiş olsun mesajı 21:11
Arda Turan'lı Eyüpspor bir başka! Arda Turan'lı Eyüpspor bir başka! 20:59
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:53
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 20:52
Atan: Bu ligde Başakşehir var demek istiyoruz Atan: Bu ligde Başakşehir var demek istiyoruz 20:34