Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Milli takım, 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirvede yer aldı. Kadınlarda da birinci olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın madalya: Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo).
Gümüş madalya: Rüya Diler (53 kilo).
Bronz madalya: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Sıla Nur Gencer (73 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo), Rahmet Baran Şimşek (87 kilo).