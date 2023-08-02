Yol yarışı başlıyor

İki binden fazla sporcunun katılacağı Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet yarışı 13 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul etabı, 48 km'lik kısa, 93 km'lik uzun parkurdan oluşuyor. Dünkü basın toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.
İki binden fazla sporcunun katılacağı Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet yarışı 13 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul etabı, 48 km'lik kısa, 93 km'lik uzun parkurdan oluşuyor. Dünkü basın toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.