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Kerem Kamal'dan altın madalya başarısı!

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:53
Kerem Kamal'dan altın madalya başarısı!

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya çeyrek finalden başlayan Kerem Kamal, Çinli Liguo Cao'yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibini 8-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında da Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.


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