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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığı’na Murat Aksu seçildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Kurucu Başkanı, A. Yavuz Kocaömer’in 18 Kasım 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından TMPK’nın yeni Başkanı belli oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 17:01
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığı’na Murat Aksu seçildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Av. Murat Aksu, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü İstanbul Point Otel'de yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TMPK'nın yeni Başkanı oldu.

Murat Aksu Başkanlığındaki TMPK Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Başkan: Dr. Av. Murat Aksu

Başkan Yardımcısı: İbrahim Halil Korkmaz

Genel Sekreter: İbrahim Gümüşdal

Sayman Üye: Berrin Altınöz

Üye: Ümit Deniz Kurt

Üye: Mümtaz Karakaya

Üye: Şenes Erzik

Üye: Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin

Üye: Sevda Altunoluk (Sporcu Konseyi Başkanı)

Başkan Dr. Av. Murat Aksu seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

1992 Barselona Oyunlarına tek bir sporcu ile katılabilmiştik. Paralimpik Yüzme Branşında Mehmet Gürkan ilk kahramanımızdı.

2021'de Tokyo Paralimpik Oyunlarında 13 Branşta 44'ü kadın, 43'ü erkek toplam 87 kahramanla katıldık. 2'si Altın toplam 15 madalya kazandık.

Bu büyük gelişimin öncüsü, lideri, kurucu "abisi" Sayın Yavuz Kocaömer'i saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Onun idealleri, azmi ve tutkusu Paralimpik sporun ve sporcuların umut ışığı oldu. O ışık hepimizin geleceğini aydınlattı. Benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri onun ikinci başkanı olarak 8 yıl boyunca kendisiyle birlikte çalışmak oldu.

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