Vedat Erbay Spor Akademisi Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda zirveye ulaştı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 109 kulüpten 706 sporcu katılıyor.

Organizasyonun üçüncü gününde klasik yay final ile makaralı yay sıralama atışları yapıldı.

Klasik yay takımlar kategorisinde erkek ve kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi, Federasyon Kupası'nı kazandı.

Klasik yay 21 yaş altı erkek takımlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci oldu.

Ferdi müsabakalarda klasik yay erkeklerde İstanbul Büyükşehir Spor Kulübünden Alp Akış altın madalyanın sahibi olurken, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisinden Aslı Er, birincilik kürsüsüne çıktı.

21 yaş altı klasik yay erkeklerde Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübünden Kutbay Tek, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisinden Özge Çıtak birinciliği elde etti.

Cumartesi günü makaralı yay eleme turu atışlarıyla devam edecek organizasyon, 20 Kasım'da sona erecek.