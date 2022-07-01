Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
KLASİK YAY ERKEK MİLLİ TAKIMI BRONZ MADALYA KAZANDI
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.