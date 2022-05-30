Helal olsun size

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda tarihi bir günü daha geride bıraktık. Organizasyonda sahne alan Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan ay-yıldızlı takım, evimizde altın madalya kazanmanın gururunu yaşattı.

İKİ MADALYA DAHA KAZANDIK

Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı Karadağ karşısında tatamiye çıktı. Milliler, gösterdiği performansla bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda ise K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş ve Oya Ekici tatamiye çıktı. Katada serilerini sunan Mürvet gümüş, Oya ise bronz madalya kazanarak adını tarihe yazdırmayı başardı.