Nefes kestiler

Tarihi Türkiye Bisiklet Turu'nda dün 6. etap koşuldu. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dünkü etap Edremit'teki Sarıkız Heykeli önünden başladı. Bisikletçiler Çanakkale sınırına girdiğinde heyecan katlandı. Yarışın 149. kilometresinde sporcular muhteşem bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde pedal bastılar. Bu şekilde kıta değiştirerek tarihi anlara imza attılar. 57. kez düzenlenen yarışın 6. etabı 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde son buldu.

EWAN İLK SIRADA

Son metrelerinde yokuş çıkılan ekabın bitişi yine sprinterlerin mücadelesine sahne oldu. Son anlarda iyi yer tutan Caleb Ewan, 4 saat 54 dakikalık derecesiyle ilk sırayı elde etti. Avustralyalı sporcu bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yıl 2, genelde de 4. etap zaferini kazandı. Bir diğer Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Hollandalı Danny van Poppel ise üçüncü basamağı elde etti. Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Çanakkale Valisi İlhami Aktaş verdi.

TEKİRDAĞ'A GEÇECEKLER

Tarihi turda bugün 7. etap koşulacak. Bisikletçiler Gelibolu'dan pedal basmaya başlayacaklar. Sahil yolunu takip ederek Tekirdağ'a ulaşacaklar. Bu etabın uzunluğu 135 kilometre olacak. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu pazar günkü İstanbul etabıyla son bulacak.